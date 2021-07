Simeone dice addio al Cagliari | «Devo alzare il mio livello»

(Di domenica 11 luglio 2021) Giovanni, attaccante del, ha pronunciato parole diai microfoni di Radio Colonia Giovanni, attaccante del, ha pronunciato parole diai microfoni di Radio Colonia. Le dichiarazioni dell’argentino. «Ho 26 anni eil mio, cercando un progetto che mi aiuti a crescere. Non intendo solo giocare bene, ma migliorare costantemente imparando dagli errori, grazie a una precisa organizzazione di gioco e un allenatore in grado di rendermi forte». L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

LukamGarcia : Simeone dice este verga muerta. Hahahahahahaha - rosmith22557870 : @RafAuriemma cosa dice Spalletti su Pjanic?4 anni e state a rompere il cazzo quando Simeone vi ha infilato tre siluri ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone dice

Labaro Viola

... Diego. Nell'occasione - è il 22' del primo tempo - sul filtrante di De Paul, assoluto ... grande apertura per Richarlison che controlla e calcia, Martinez glino con un grande intervento, ..."Noi nella nostra facoltà cerchiamo di fare questo "". Non a caso abbiamo scelto come facoltà tre parole per il Centenario dell'Università Cattolica: cultura, formazione e educazione". ...Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha pronunciato parole di addio ai microfoni di Radio Colonia Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha pronunciato parole di addio ai microfoni di Radio ...'Non da regista', come disse nell'ormai celebre intervista al Club di Caressa.Ecco, niente regista. Pian piano, tanti compiti della mediana sono stati affidati all'estro dell'uruguaiano Tornerà ai tem ...