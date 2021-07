Selvaggia Roma e la stoccata agli ex coinquilini del Gf Vip 5 (Di domenica 11 luglio 2021) Selvaggia Roma ha scambiato qualche chiacchiera con i follower e ha lanciato una stoccata agli ex coinquilini della casa di Cinecittà É stata poche settimane nella casa del Grande Fratello, e Selvaggia Roma quando ha saputo che Alfonso Signorini è stato riconfermato alla conduzione, gli ha fatto un appello per avere una seconda chance e rientrare nel loft di Cinecittà. Non si conosce l’esito dell’appello, magari Selvaggia potrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia, ma intanto dal suo profilo Instagram ha lanciato in queste ore una ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 luglio 2021)ha scambiato qualche chiacchiera con i follower e ha lanciato unaexdella casa di Cinecittà É stata poche settimane nella casa del Grande Fratello, equando ha saputo che Alfonso Signorini è stato riconfermato alla conduzione, gli ha fatto un appello per avere una seconda chance e rientrare nel loft di Cinecittà. Non si conosce l’esito dell’appello, magaripotrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia, ma intanto dal suo profilo Instagram ha lanciato in queste ore una ...

