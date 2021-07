Roma, parcheggio a pagamento…con minacce: estorce denaro agli automobilisti, arrestato 34enne (Di domenica 11 luglio 2021) Ha tentato di estorcere i soldi a chi parcheggiava ed è per questo che lui, un marocchino di 34 anni, è stato arrestato grazie al tempestivo intervento degli agenti di Polizia. Sì, perché con l’intensificazione dei controlli su strada effettuati dalla Polizia di Stato, gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, e gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, hanno sorpreso il 34enne mentre chiedeva denaro agli automobilisti che parcheggiavano l’auto. Tenta di estorcere denaro agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) Ha tentato dire i soldi a chi parcheggiava ed è per questo che lui, un marocchino di 34 anni, è statograzie al tempestivo intervento degli agenti di Polizia. Sì, perché con l’intensificazione dei controlli su strada effettuati dalla Polizia di Stato, gli agenti del commissariatonina, diretto da Moreno Fernandez, e gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, hanno sorpreso ilmentre chiedevache parcheggiavano l’auto. Tenta dire...

