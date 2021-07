Raffaella Carrà, l’ultimo grande gesto: “Un regalo grandissimo” (Di domenica 11 luglio 2021) Raffaella Carrà e il grande gesto di solidarietà. La donazione alla confraternita della Misericordia della showgirl, poco prima di andarsene Mentre l’Italia piange ancora la sua icona del mondo dello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 luglio 2021)e ildi solidarietà. La donazione alla confraternita della Misericordia della showgirl, poco prima di andarsene Mentre l’Italia piange ancora la sua icona del mondo dello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

_Techetechete : E stasera andiamo avanti con il nostro tributo a Raffaella Carrà. La puntata è di Massimiliano Canè, il titolo: 'Ra… - RaiCultura : Il video è tratto dall'edizione di 'Canzonissima' del 1971 con lo storico e iconico Tuca tuca cantato e ballato da… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - sorwevax : rip Raffaella Carrà :( - MARICAVICCHIOLO : Raffaella Carrà era la madrina dei weirdos e queste 10 canzoni lo dimostrano -