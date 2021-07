Pubblicità regione Puglia | canzone | campagna | video spot

(Di domenica 11 luglio 2021) SchedaMessa in onda: luglio 2021 Titolo:, una storia d’amore Protagonista: –/musica: clicca quifirst appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

mendeiev : @luc_sca @valy_s Pero dimenticare che la Ferragni faceva pubblicità alla regione Lombardia e il suo operato con le… - assurdistan : Bella la pubblicitá turistica della Regione Puglia col ragazzino che lega i genitori al letto con lo scotch, scappa… - mgrazia1961 : @flottero Trovo non sia giusto su un sito istituzionale fare una pubblicità ad una TV locale chiaramente di parte T… - CoradduzzaMaria : @scaffarini Certo che non apparite così, è una regione bellissima. È la pubblicità ad essere brutta. - dori_hoxhaaa : @xattorneyx amo che pubblicità ti esce...? Regione (...)? -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità regione

ChietiToday

...5 milioni (1,2 messi a disposizione dalla). E circa mezzo milione di euro è stato speso, ... Ladei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi ...... dopo l'edizione del 2011, in unaEmilia - Romagna come d'altronde la Toscana, che ha visto ... Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e ladei privati, in ...