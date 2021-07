Advertising

sergeeej21 : RT @TuteLazio_V2: #Milinkovic a Lazio Style Channel: 'Settimo anno alla Lazio, non sono pochi ma ne voglio fare tanti altri!' Io: https:/… - sportli26181512 : Milinkovic: “Lazio, voglio rimanere. Hamsik un top…”: Il Sergente, subito grande protagonista del ritiro di Auronzo… - OlidPanuli : RT @InsiderLazio: #Milinkovic : 'Io sto qua da sette anni e quindi ci sta che mi sento un po’ leader. Cerco di aiutare i giovani e i nuovi.… - lazio24h : Lazio, Milinkovic: 'Sono qui da 6 anni, mi sento un leader' - Solo_La_Lazio : ?? Parole d'amore del Sergente ??? 'Mi sento un leader, cerco di aiutare i giovani' ?? Leggi qua ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milinkovic Lazio

AURONZO DI CADORE - È il volto di questa nuovache sta nascendo in ritiro, Sergej- Savic. Lui unico big a disposizione di Maurizio Sarri, con i nazionali all'Europeo (Acerbi, Immobile) e in vacanza (Correa dopo la vittoria della ...Il comportamento dello spagnolo sta facendo infuriare non solo la, ma anche tutti i suoi ... Del resto, come i tifosi hanno esaltato il comportamento di, hanno mal digerito quello del ...Florent Shehu, giovane centrocampista classe 2002 della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Channel per dire la sua su questi primi momenti del ritiro di ...Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore raccontando quelle che sono le sue sensazioni dopo i primi allenamenti con Maurizio S ...