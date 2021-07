Maxi rissa in città | pugnalato al cuore | perde la vita in ambulanza

(Di domenica 11 luglio 2021) Unache non ha lasciato scampo a un uomo di 45 anni. fonte immagine PixabayNella prima serata di ieri, intorno alle 19, si è consumata a Pozzuoli una violenta aggressione in cui sono rimasti feriti diverse persone. È iniziato tutto da unamolto animata, che era stata segnalata al 112 da alcuni cittadini e passanti della zona. Siamo in via Pisciarelli a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. L’intervento effettuato dai militari, che sono arrivati tempestivamente sul posto indicato, in seguito alle numerose segnalazioni effettuate, è stato per certi versi vano. Quando la squadra è sopraggiunta era ormai già troppo tardi. L’assenza di testimoni ha ...

infoitinterno : Tragedia a Pozzuoli: maxi rissa finisce nel sangue. Deceduto un 45enne

Nel 2014 il fratello Raffaele Guida fu coinvolto in unaculminata con un tentato omicidio. ... le condanne ? Lo spaccio nella roccaforte dei Nizza: le condanne in appello ? Scopertocarico ...Foto da Welcome to FavelasPozzuoli, Alessandro Cristian Amato ucciso per difendere la moglie dalle coltellate dello zio, ora in carcere a Poggioreale ...Un 45enne è morto in seguito alle ferite riportate in una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Pozzuoli in via Pisciarelli. (NapoliToday) A quanto pare anche il suocero della vittima, morto d ...