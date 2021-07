M5S, trovato l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. “Ora ci sono le condizioni per rilanciare il Movimento” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del Movimento 5 Stelle. Il Movimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano”. Questo il Contenuto del messaggio congiunto di Beppe Grillo e Giuseppe Conte che Vito Crimi ha letto in apertura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) “hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del5 Stelle. Ilsi dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette cheringraziano”. Questo ilnuto del messaggio congiunto diche Vito Crimi ha letto in apertura ...

