M5s: D'Incà, 'unità ritrovata, adesso avanti con ancora più forza' (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Oggi il MoVimento 5 Stelle ha ritrovato la sua unità e potremo iniziare a muoverci insieme nella stessa direzione e con la rinnovata consapevolezza di dover realizzare ancora molti progetti per il nostro Paese e per gli italiani". Lo scrive su Facebook Federico D'Incà. "Ho sempre creduto che questa fosse l'unica strada da percorrere e che tutti alla fine avremmo lavorato per l'unità. Siamo stati fondamentali nel proporre nuovi modi di fare politica sia in Italia che in Europa e adesso dobbiamo continuare con ancora più forza a portare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Oggi il MoVimento 5 Stelle ha ritrovato la suae potremo iniziare a muoverci insieme nella stessa direzione e con la rinnovata consapevolezza di dover realizzaremolti progetti per il nostro Paese e per gli italiani". Lo scrive su Facebook Federico D'. "Ho sempre creduto che questa fosse l'unica strada da percorrere e che tutti alla fine avremmo lavorato per l'. Siamo stati fondamentali nel proporre nuovi modi di fare politica sia in Italia che in Europa edobbiamo continuare conpiùa portare ...

Advertising

TV7Benevento : M5s: D'Incà, 'unità ritrovata, adesso avanti con ancora più forza'... - sardikus : RT @jacopo_iacoboni: dettaglio basico: il sì del M5S alla riforma Cartabia è stato pronunciato i consiglio dei ministri da ministri come Pa… - walter19563 : RT @jacopo_iacoboni: dettaglio basico: il sì del M5S alla riforma Cartabia è stato pronunciato i consiglio dei ministri da ministri come Pa… - Coludinomsncom2 : RT @jacopo_iacoboni: dettaglio basico: il sì del M5S alla riforma Cartabia è stato pronunciato i consiglio dei ministri da ministri come Pa… - vinbattaglia : RT @jacopo_iacoboni: dettaglio basico: il sì del M5S alla riforma Cartabia è stato pronunciato i consiglio dei ministri da ministri come Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Incà CRIMI: "ACCORDO CONTE - GRILLO SU STATUTO"/ Ai gruppi M5s: "presto voto sul Presidente" ... ovvero Dadone, Di Maio, D'Incà e Patuanelli . Conte vs riforma giustizia "Non trova mio consenso"/ ... è stata convocata l'assemblea congiunta dei gruppi M5s di Camera e Senato , con a tema il ...

M5s, Crimi: c'è l'accordo Conte - Grillo sullo Statuto. Leadership chiara e legittimata A breve, ha spiegato, si voterà sul nuovo Statuto e sul presidente del M5S. "Una chiara e ... All'assemblea toccherà a Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Fabiana Dadone e Federico D'Incà riuscire a ...

M5s: D'Incà, 'unità ritrovata, adesso avanti con ancora più forza' - Sardiniapost.it SardiniaPost ... ovvero Dadone, Di Maio, D'e Patuanelli . Conte vs riforma giustizia "Non trova mio consenso"/ ... è stata convocata l'assemblea congiunta dei gruppidi Camera e Senato , con a tema il ...A breve, ha spiegato, si voterà sul nuovo Statuto e sul presidente del. "Una chiara e ... All'assemblea toccherà a Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Fabiana Dadone e Federico D'riuscire a ...