M5s | Crippa | ' vince il senso di squadra'

(Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Finalmente si è raggiunto il punto. Abbiamo lavorato per unire, non per dividere, facendo prevalere ildi. Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno anteposto il MoVimento alle proprie posizioni personali. Ha prevalso ildie per questo ringrazio i colleghi che in un frangente di così alta tensione hanno tenuto i nervi saldi e un approccio costruttivo”. Così Davide, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

Oggi l'assemblea straordinaria chiesta dai contiani e convocata dai capigruppoe Licheri con ... E adesso l'enigma è se ilandrà avanti in Aula sulla linea governativa di Draghi e Di Maio, o ...E' quanto afferma, in una nota, Davide, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Continueremo a lavorare per contrastare il terrorismo e per promuovere la pace nel mondo, prestando ...Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Finalmente si è raggiunto il punto. Abbiamo lavorato per unire, non per dividere, facendo prevalere il senso di squadra. Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno anteposto il Mo ...Quel post sparato a sera da Beppe Grillo in difesa del ministro degli Esteri minacciato di morte dall’Isis, per qualche lungo minuto ha scatenato il panico nel Movimento. «Luigi Di Maio non ti preoccu ...