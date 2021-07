Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: conferme di Mancini, sorpresa di Southgate (Di domenica 11 luglio 2021) Italia e Inghilterra in campo per la finale di Euro 2021, la tensione è altissima. Si affrontano due squadre che sono arrivate a giocarsi meritatamente l’ultimo atto, la squadra di Mancini è reduce dalla vittoria ai rigori contro la Spagna, mentre quella di Southgate ha superato la Danimarca ai tempi supplementari. Il Ct Roberto Mancini ha deciso di confermare l’11 che ha superato la Spagna: in difesa c’è Di Lorenzo, a centrocampo Verratti, in attacco confermato Immobile. L’Inghilterra cambia modulo, Southgate si affida al 3-4-2-1. In campo dal primo minuto Trippier, non ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 luglio 2021)in campo per la finale di Euro 2021, la tensione è altissima. Si affrontano due squadre che sono arrivate a giocarsi meritatamente l’ultimo atto, la squadra diè reduce dalla vittoria ai rigori contro la Spagna, mentre quella diha superato la Danimarca ai tempi supplementari. Il Ct Robertoha deciso di confermare l’11 che ha superato la Spagna: in difesa c’è Di Lorenzo, a centrocampo Verratti, in attacco confermato Immobile. L’cambia modulo,si affida al 3-4-2-1. In campo dal primo minuto Trippier, non ...

