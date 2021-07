Italia-Inghilterra, Johnson scrive a Southgate: “Già nella storia. Ma ora porta il trofeo a casa” (Di domenica 11 luglio 2021) “Volevo congratularmi con te e tutti i giocatori per le vostre incredibili prestazioni e i risultati in questo Euro 2020. Hai già fatto la storia“. Nel giorno della finalissima con l’Italia a Wembley, il premier inglese Boris Johnson ha scritto una lettera al ct Gareth Southgate. Si legge: “Hai portato l’Inghilterra alla finale di una grande competizione internazionale. Per la maggior parte delle persone in questo paese, è la prima volta che accade in tutta la loro vita”. E ancora: “Hai formato un gruppo di fratelli la cui energia, tenacia e lavoro di squadra – e puro talento – sembrano ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “Volevo congratularmi con te e tutti i giocatori per le vostre incredibili prestazioni e i risultati in questo Euro 2020. Hai già fatto la“. Nel giorno della finalissima con l’a Wembley, il premier inglese Borisha scritto una lettera al ct Gareth. Si legge: “Haito l’alla finale di una grande competizione internazionale. Per la maggior parte delle persone in questo paese, è la prima volta che accade in tutta la loro vita”. E ancora: “Hai formato un gruppo di fratelli la cui energia, tenacia e lavoro di squadra – e puro talento – sembrano ...

