Italia-Inghilterra, cuore azzurro tenebra (Di domenica 11 luglio 2021) Che le cose tra noi Italiani e gli inglesi vadano assai indietro nel tempo, lo ricorda bene il capolavoro di Joseph Conrad, “cuore di tenebre”. All’inizio del romanzo, un gruppo di amici risale pigro il civilissimo fiume Tamigi del XIX secolo su una piccola imbarcazione, e il narratore Marlow mormora: “Eppure questo è stato uno dei luoghi oscuri della terra…Penso ai tempi antichi, 1900 anni fa…quando qui tutto era buio. Pensate ai sentimenti del comandante romano di una salda triremi, mobilitato dal Mediterraneo al Nord…con i suoi meravigliosi legionari. Immaginatelo su queste rive, alla fine del mondo, mare colore del piombo, cielo colore del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Che le cose tra noini e gli inglesi vadano assai indietro nel tempo, lo ricorda bene il capolavoro di Joseph Conrad, “di tenebre”. All’inizio del romanzo, un gruppo di amici risale pigro il civilissimo fiume Tamigi del XIX secolo su una piccola imbarcazione, e il narratore Marlow mormora: “Eppure questo è stato uno dei luoghi oscuri della terra…Penso ai tempi antichi, 1900 anni fa…quando qui tutto era buio. Pensate ai sentimenti del comandante romano di una salda triremi, mobilitato dal Mediterraneo al Nord…con i suoi meravigliosi legionari. Immaginatelo su queste rive, alla fine del mondo, mare colore del piombo, cielo colore del ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - paolo_tirrito : @OmnibusLa7 Sono Paolo,da Enna Vorrei spiegato,se possibile, perché ancora oggi la Gran Bretagna ha tutte queste n… - VincentCampa45 : RT @Vivo_Azzurro: #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In diretta… -