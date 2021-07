Italia, il consiglio di Pazzini: «Così si espugna Wembley. Sul falso nueve…» (Di domenica 11 luglio 2021) Giampaolo Pazzini ricorda la sua tripletta a Wembley e consiglia l’Italia di Mancini: le sue parole sulla finale di Euro 2020 Giampaolo Pazzini ha parlato ai microfoni di Radio24. TRIPLETTA A Wembley – «Mi ricordo una giornata pazzesca, c’era tantissima attesa per la gara inaugurale in quello stadio. C’erano 55mila persone e giocavamo con l’Under 21, era una cosa molto grossa. Negli anni ho apprezzato la tripletta molto di più. Penso che l’Italia debba fare come ha fatto fino adesso per violare Wembley, giocando bene di squadra e difendendo in modo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Giampaoloricorda la sua tripletta ae consiglia l’di Mancini: le sue parole sulla finale di Euro 2020 Giampaoloha parlato ai microfoni di Radio24. TRIPLETTA A– «Mi ricordo una giornata pazzesca, c’era tantissima attesa per la gara inaugurale in quello stadio. C’erano 55mila persone e giocavamo con l’Under 21, era una cosa molto grossa. Negli anni ho apprezzato la tripletta molto di più. Penso che l’debba fare come ha fatto fino adesso per violare, giocando bene di squadra e difendendo in modo ...

