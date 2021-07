Infortunio Lozano, dopo lo shock arrivano gli aggiornamenti dal Messico (Di domenica 11 luglio 2021) Si è pensato al peggio dopo il brutto Infortunio rimediato da Lozano nella partita di Golden Cup tra Messico e Trinidad & Tobago. Il mondo del calcio ha vissuto momenti di grande paura dopo la diffusione delle immagini che hanno mostrato il duro colpo ricevuto da Hirving Lozano. Sbilanciato, infatti, l’attaccante messicano è caduto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 luglio 2021) Si è pensato al peggioil bruttorimediato danella partita di Golden Cup trae Trinidad & Tobago. Il mondo del calcio ha vissuto momenti di grande paurala diffusione delle immagini che hanno mostrato il duro colpo ricevuto da Hirving. Sbilanciato, infatti, l’attaccante messicano è caduto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? @HirvingLozano70, infortunio durante il match Messico-Trinidad Tobago di Golden Cup. ?? - rtl1025 : ?? Infortunio grave in campo per #Lozano, attaccante del #Napoli, durante un'amichevole del #Messico contro il… - claudioruss : Nota SSC #Napoli: “Hirving #Lozano è uscito per infortunio durante Messico-Trinidad & Tobago. L'attaccante del Napo… - ArmandaGelsomin : RT @rtl1025: ?? Infortunio grave in campo per #Lozano, attaccante del #Napoli, durante un'amichevole del #Messico contro il #TrinidadandTob… - Eurosport_IT : Torna presto, Lozano! ?? Operazione all'occhio sinistro per una bruttissima ferita: speriamo non ci siano conseguenz… -