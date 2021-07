(Di domenica 11 luglio 2021) Avremo un’evoluzione meteo assai dinamica per il periodo. , ma dapprima, il caldo. L’annunciatasull’Italia, la vediamo attualmente ben oltre il Golfo di Guascogna, ovvero in pieno Oceano Atlantico. La mappa è rappresentata in una proiezione che avrà la prossima notte. Tale sistemain quota,

Avremo un'evoluzione meteo assai dinamica per il periodo. Incombe la goccia d'aria fredda con temporali e grandine, ma dapprima, il caldo.L'annunciata goccia fredda incombe sull'Italia, la vediamo attualmente ben oltre il Golfo di Guascogna, ovvero in pieno Oceano Atlantico. La mappa è rappresentata in una proiezione che avrà la prossim ...