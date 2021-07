“Farei quell’allungo altre 100 volte”: Spinazzola infiamma gli Azzurri a Wembley (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug – A Wembley con i suoi compagni, che hanno giocato e vinto anche per lui: Leonardo Spinazzola scrive agli Azzurri e li fomenta in vista della finale di stasera Italia-Inghilterra valida per Euro 2020. “Lo riFarei altre 100 volte” quel fatale allungo, che nel secondo tempo di Italia-Belgio gli è costata l’uscita definitiva dalla competizione e la rottura del tendine d’Achille. Così Spinazzola, in una lettera pubblicata sulla Stampa, mostra tutta la convinzione di chi ci crede fino alla fine. Spinazzola a Londra con la Nazionale: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug – Acon i suoi compagni, che hanno giocato e vinto anche per lui: Leonardoscrive aglie li fomenta in vista della finale di stasera Italia-Inghilterra valida per Euro 2020. “Lo ri100” quel fatale allungo, che nel secondo tempo di Italia-Belgio gli è costata l’uscita definitiva dalla competizione e la rottura del tendine d’Achille. Così, in una lettera pubblicata sulla Stampa, mostra tutta la convinzione di chi ci crede fino alla fine.a Londra con la Nazionale: ...

