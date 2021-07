Europei 2021: i precedenti dell’Italia allo stadio Wembley di Londra (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia si prepara a scendere in campo allo stadio Wembley per la sua terza finale degli Europei della storia. Bilancio in negativo con due sconfitte (nel 2000 contro la Francia con un Golden Gol di Trezeguet e nel 2012 contro la Spagna per 4-0) e la vittoria nel lontano 1968 contro la Jugoslavia (2-0 con reti di Riva e Anastasi nel replay). Sono otto i precedenti della Nazionale italiana nello storico impianto di Londra. Costruito nel 1929, fu rimodernato nella prima decade degli anni 2000. Andiamo a scoprire i precedenti dell’Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia si prepara a scendere in campoper la sua terza finale deglidella storia. Bilancio in negativo con due sconfitte (nel 2000 contro la Francia con un Golden Gol di Trezeguet e nel 2012 contro la Spagna per 4-0) e la vittoria nel lontano 1968 contro la Jugoslavia (2-0 con reti di Riva e Anastasi nel replay). Sono otto idella Nazionale italiana nello storico impianto di. Costruito nel 1929, fu rimodernato nella prima decade degli anni 2000. Andiamo a scoprire i...

