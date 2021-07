Covid, in Campania tasso contagi stabile: nessun decesso (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In Campania si registrano 169 nuovi positivi su 6.089 tamponi molecolari. Il tasso di contagio è sostanzialmente stabile: 2,77% rispetto al 2,82 di ieri. Non si registra nessun decesso. stabile l’occupazione delle terapie intensive (15 posti), in calo quella dei reparti di degenza ordinaria (da 200 a 196). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 169 (*) Tamponi molecolari del giorno: 6.089 Tamponi antigenici del giorno: 5.120Deceduti: 0 Report posti letto su base regionale:Posti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Insi registrano 169 nuovi positivi su 6.089 tamponi molecolari. Ildio è sostanzialmente: 2,77% rispetto al 2,82 di ieri. Non si registral’occupazione delle terapie intensive (15 posti), in calo quella dei reparti di degenza ordinaria (da 200 a 196). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 169 (*) Tamponi molecolari del giorno: 6.089 Tamponi antigenici del giorno: 5.120Deceduti: 0 Report posti letto su base regionale:Posti ...

