Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini sposi | le nozze celebrate da Federico Russo

Leggi su dilei

(Di domenica 11 luglio 2021) Dopo 13 anni d’amore,Disi sono sposati. Lesono stateil 10 luglio e tramite la voce e le emozioni di un amico speciale:. Lo speaker è stato infatti designato come officiante speciale, ma la cerimonia si è svolta alla presenza dei tanti amici e colleghi che hanno testimoniato la loro unione fino al giorno del fatidico Sì. Insieme ai due figli, che hanno avuto in questi tanti anni d’amore, c’erano anche gli amici di una vita come Roberta Pitrone, Anna Ferzetti, ...