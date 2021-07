Calcio, Italia campione d’Europa e a Napoli esplode la festa (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia è campione d’Europa, battendo 4-3 l’Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. Decisive le parate di Donnarumma nella lotteria dei calci degli undici metri. I tempi regolamentari e i due tempi supplementari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 per via dei gol di Shaw al secondo minuto e di Bonucci alla meta’ della ripresa. Dopo l’ultima parata su Saka è scoppiata la festa in tutta Italia e anche in Campania. Migliaia di napoletani hanno invaso Piazza Trieste e Trento, luogo tradizionale delle feste calcistiche a Napoli per celebrare la vittoria degli Europei da parte ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) L’, battendo 4-3 l’Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. Decisive le parate di Donnarumma nella lotteria dei calci degli undici metri. I tempi regolamentari e i due tempi supplementari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 per via dei gol di Shaw al secondo minuto e di Bonucci alla meta’ della ripresa. Dopo l’ultima parata su Saka è scoppiata lain tuttae anche in Campania. Migliaia di napoletani hanno invaso Piazza Trieste e Trento, luogo tradizionale delle feste calcistiche aper celebrare la vittoria degli Europei da parte ...

