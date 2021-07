Berrettini - Djokovic Live: il serbo vince il secondo set per 6 - 4. Siamo sull'1 - 1 (Di domenica 11 luglio 2021) Live Nel secondo set, Djokovic parte forte e si porta fino al 4 - 1. Poi Berrettini ha la solita reazione d'orgoglio ma non basta: il serbo vince il secondo set per 6 - 4. Adesso è tutto in parità: un ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021)Nelset,parte forte e si porta fino al 4 - 1. Poiha la solita reazione d'orgoglio ma non basta: ililset per 6 - 4. Adesso è tutto in parità: un ...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - Corriere : Berrettini, spirito da gladiatore. Calma e testa per vincere, pure Russell Crowe è con lui - quareidfacias : RT @ilriformista: Dopo il colpo geniale di #Berrettini arriva la standing ovation del pubblico #BerrettiniDjokovic #Wimbledon https://… - oltreiltuonome : RT @ggirlaalmighty: bravissimi sia berrettini che djokovic per carità, ma nessuno sarà mai come lui #BerrettiniDjokovic #Wimbledon https://… -