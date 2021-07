Angelus | Papa Francesco sulla sanità | “importante un buon servizio sanitario | accessibile a tutti”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 luglio 2021) “Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una nona gestione non va bene economicamente. Il primo pensiero che ti viene è venderla. Ma la tua vocazione di Chiesa non è avere dei quattrini, è fare ile ildeve essere sempre gratuito. Non dimenticatevi: salvare le istituzioni gratuite“. Le parole di, ribadite anche la profilo Pontifex it riportato sotto, sono state pronunciate oggi da un balconcino del 10° piano del Policlinico Agostino Gemelli. Sono assai chiaresua posizione in merito alla, ...