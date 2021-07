Al via il Premio Messina Cinema 2021, la 3ª Edizione dedicata al grande Nino Manfredi (Di domenica 11 luglio 2021) Al via il Premio Messina Cinema 2021, giunto quest’anno alla Terza Edizione, che si svolgerà l’1 Agosto al Teatro Vittorio Emanuele Al via il Premio Messina Cinema 2021, giunto quest’anno alla Terza Edizione, che si svolgerà l’1 Agosto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e che quest’anno dopo avere ospitato i grandi volti del Cinema, sarà dedicato al centenario dalla nascita del grande attore e regista Nino Manfredi. Il ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Al via il, giunto quest’anno alla Terza, che si svolgerà l’1 Agosto al Teatro Vittorio Emanuele Al via il, giunto quest’anno alla Terza, che si svolgerà l’1 Agosto al Teatro Vittorio Emanuele die che quest’anno dopo avere ospitato i grandi volti del, sarà dedicato al centenario dalla nascita delattore e regista. Il ...

