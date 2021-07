Usa | abbattuto l' orso che ha ucciso una donna in Montana

Advertising

Agenzia ANSA

E' stato, dopo una caccia durata tre giorni anche con l'uso di elicotteri e visori notturni, l'orso grizzly che aveva sbranato e ucciso una donna dopo averla trascinata fuori dalla tenda dove dormiva,...- - > AnimaleQuando è ritornato nuovamente tra le tende, l'animale si è avventato sulla donna che stava dormendo in tenda. Le sue urla hanno attirato gli altri ciclisti e le persone del ...E' stato abbattuto, dopo una caccia durata tre giorni anche con l'uso di elicotteri e visori notturni, l'orso grizzly che aveva sbranato e ucciso una donna dopo averla trascinata fuori dalla tenda dov ...La vittima è Leah Lokan, una infermiera appassionata di ciclismo che aveva deciso di fare un tour in bici nei pressi di Ovando, in Montana. Dopo una caccia in tutta la zona, l'animale è stato abbattut ...