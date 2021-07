Uomini e Donne Galgani bloccata in ascensore: richiesta su Instagram (Di sabato 10 luglio 2021) Uomini e Donne La dama torinese rimane bloccata in ascensore e chiede consiglio tramite Instagram ai suoi numerosi follower Pubblicato su 9 Luglio 2021 Gemma Galgani, la protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne trono over, è tornata alla ribalta della cronaca per una disavventura che l’ha vista protagonista nelle ultime ore. Nel pomeriggio di venerdì 9 luglio 2021 infatti la dama è rimasta bloccata in ascensore. La popolare dama e volto storico del dating show di Maria De Filippi ha ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021)La dama torinese rimaneine chiede consiglio tramiteai suoi numerosi follower Pubblicato su 9 Luglio 2021 Gemma, la protagonista del parterre femminile ditrono over, è tornata alla ribalta della cronaca per una disavventura che l’ha vista protagonista nelle ultime ore. Nel pomeriggio di venerdì 9 luglio 2021 infatti la dama è rimastain. La popolare dama e volto storico del dating show di Maria De Filippi ha ...

