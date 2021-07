Ue, von der Leyen: “Consegnate le dosi per vaccinare il 70% degli adulti entro luglio. Pronti a fornirne di più anche contro le varianti” (Di sabato 10 luglio 2021) “L’Ue ha mantenuto la parola data. Questo fine settimana abbiamo consegnato abbastanza vaccini agli Stati membri da essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti entro questo mese. entro domani saranno distribuite circa 500 milioni di dosi di vaccino in tutte le regioni dell’Unione Europea. Se necessario siamo Pronti a fornirne di più, anche contro le varianti”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) “L’Ue ha mantenuto la parola data. Questo fine settimana abbiamo consegnato abbastanza vaccini agli Stati membri da essere in grado dicompletamente almeno il 70%questo mese.domani saranno distribuite circa 500 milioni didi vaccino in tutte le regioni dell’Unione Europea. Se necessario siamodi più,le”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. L'articolo proviene da Il ...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - HuffPostItalia : Von der Leyen alla finale degli Europei tiferà Azzurri - RaiNews : Ue, von der Leyen: 'Consegnate dosi per vaccinare il 70% degli adulti entro luglio' - cucunciu : ma e' possibile che mattarella , persino la von der leyen al consiglio europeo debbano parlare e sprecare fiato per… - vivereitalia : Von der Leyen 'Vaccini sufficienti per il 70% della popolazione Ue' -