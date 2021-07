Tim, due nuove offerte a partire da 5.99 euro: i dettagli (Di sabato 10 luglio 2021) Spuntano due nuovi incredibile offerte da parte di Tim, che partiranno da una base di 5,99 euro: andiamo a vedere tutti i dettagli. Le nuove offerte del gestore telefonico italiano (via Screenshot)Sarà un luglio di grandi offerte quello di Tim, pronta a mettere sul mercato alcuni piani tariffari davvero interessanti. Infatti salvo cambiamenti improvvisi, alcuni dei clienti selezionati potranno godere delle nuove offerte ‘xTE 5 M‘ a 5,99 euro al mese, xTe 40 L a 11,99 euro al mese, xTE 30 XL a 17,99 euro ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 luglio 2021) Spuntano due nuovi incredibileda parte di Tim, che partiranno da una base di 5,99: andiamo a vedere tutti i. Ledel gestore telefonico italiano (via Screenshot)Sarà un luglio di grandiquello di Tim, pronta a mettere sul mercato alcuni piani tariffari davvero interessanti. Infatti salvo cambiamenti improvvisi, alcuni dei clienti selezionati potranno godere delle‘xTE 5 M‘ a 5,99al mese, xTe 40 L a 11,99al mese, xTE 30 XL a 17,99...

