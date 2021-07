«Temptation Island 2021»: Tommaso e Valentina sono (clamorosamente) tornati insieme? (Di sabato 10 luglio 2021) Ciò che il falò separa la vita reale rimette insieme. In appena due puntate di Temptation Island, la storia di Tommaso e Valentina è rimbalzata un po’ ovunque sia per la gelosia patologica di lui, motivo che ha spinto Valentina a iscrivere lei e il suo compagno al programma, sia per il tradimento del ragazzo con la single Giulia che ha fatto la felicità degli autori e un po’ meno della fidanzata, costretta a richiedere il falò di confronto anticipato ponendo, così, fine alla loro avventura televisiva. Che qualcosa non andasse in questa storia d’amore tra una quarantenne e un ventunenne era, però, chiaro ancora prima che scendessero dal caiacco: i discorsi sulla «sacralità del corpo» e la reazione spropositata di lui di fronte alle prime immagini di lei in bikini; lo sguardo impassibile di Valentina e il suo accampare giustificazioni al falò al punto da richiedere l’intervento di Filippo Bisciglia, da sempre presenza silenziosa dei confronti tra i fidanzati. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 luglio 2021) Ciò che il falò separa la vita reale rimette insieme. In appena due puntate di Temptation Island, la storia di Tommaso e Valentina è rimbalzata un po’ ovunque sia per la gelosia patologica di lui, motivo che ha spinto Valentina a iscrivere lei e il suo compagno al programma, sia per il tradimento del ragazzo con la single Giulia che ha fatto la felicità degli autori e un po’ meno della fidanzata, costretta a richiedere il falò di confronto anticipato ponendo, così, fine alla loro avventura televisiva. Che qualcosa non andasse in questa storia d’amore tra una quarantenne e un ventunenne era, però, chiaro ancora prima che scendessero dal caiacco: i discorsi sulla «sacralità del corpo» e la reazione spropositata di lui di fronte alle prime immagini di lei in bikini; lo sguardo impassibile di Valentina e il suo accampare giustificazioni al falò al punto da richiedere l’intervento di Filippo Bisciglia, da sempre presenza silenziosa dei confronti tra i fidanzati.

