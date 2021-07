Sardegna: Grillo jr e caso fotocopia, 2^ vittima 'stuprate non credute da pm, non denuncerei più' (3) (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - Poi Marta aggiunge: "Dove è la Marta che conosco? Io non mi faccio buttare giù da niente, eppure questo stupro mi ha uccisa dentro". "Io sono forte ma non so perché ho reagito e poi siamo crollate insieme. Io ho mollato tutto. Anche il lavoro di animatrice turistica per bambini. Avevo paura di andare in giro e andare a ballare. Appena mi toccavano la spalla io scattavo come una molla". Cosa accadde dopo lo stupro, come raccontato calle ragazze? "Siamo arrivate a casa alle sette del mattino e abbiamo dormito fino alle due del pomeriggio. Stordite. Doloranti. Ci siamo svegliate e io ho subito raccontato tutto alla collega. E lei ci ha detto: 'Andate subito a denunciare'. Così ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - Poi Marta aggiunge: "Dove è la Marta che conosco? Io non mi faccio buttare giù da niente, eppure questo stupro mi ha uccisa dentro". "Io sono forte ma non so perché ho reagito e poi siamo crollate insieme. Io ho mollato tutto. Anche il lavoro di animatrice turistica per bambini. Avevo paura di andare in giro e andare a ballare. Appena mi toccavano la spalla io scattavo come una molla". Cosa accadde dopo lo stupro, come raccontato calle ragazze? "Siamo arrivate a casa alle sette del mattino e abbiamo dormito fino alle due del pomeriggio. Stordite. Doloranti. Ci siamo svegliate e io ho subito raccontato tutto alla collega. E lei ci ha detto: 'Andate subito a denunciare'. Così ...

