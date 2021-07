Advertising

occhio_notizie : Violenta rissa in un fast food a #Mercogliano. Denunciate 6 persone dai #Carabinieri - anteprima24 : ** #Rissa al fast food, i #Carabinieri denunciano sei persone ** - irpiniatimes1 : Mercogliano, rissa al fast-food: denunciate sei persone -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa fast

AvellinoToday

Sfiorata latra i familiari, è corsa... Territorio Redazione Web - 6 Lug 2021 Lo sposo arriva ... E proprio sull'onda di questa mission e del motto "If you want to go, go alone. If you want ...... ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo con un post sulle sue pagine social per parlare dellaavvenuta alcune notti fa davanti ad un McDonald's in zona Navigli, dove ...ICarabinieri della Compagnia di Avellino hanno deferimento in stato di libertà sei persone dell’hinterland del capoluogo irpino, ritenute responsabili di rissa. I fatti si sono verificati nel pomerigg ...I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno deferimento in stato di libertà 6 persone dell’hinterland del capoluogo irpino, ritenute responsabili di una rissa avvenuta nel pomeriggio di ieri all’i ...