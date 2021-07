Posillipo | truffa del finto nipote ad una anziana 53enne in manette IL NOME

Advertising

antonellaa262 : Napoli, Posillipo: Non si fermano le truffe agli anziani. I Carabinieri sventano ennesima chiamata con finto pacco… - mattinodinapoli : Napoli, tenta la truffa ad anziana a Posillipo: arrestato - NapoliToday : #Cronaca #Posillipo Posillipo, sventata truffa ai danni di un'anziana: arrestato un uomo - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie A Napoli truffa agli anziani: arrestato 52enne a #Posillipo - -

: truffe agli anziani . Carabinieri sventano ennesimadel finto nipote. 52enne in manette. I carabinieri della stazione dihanno arrestato perC. P., 53enne di Forcella già noto alle Forze dell'Ordine. Una 77enne di Viaha ricevuto la classica telefonata trappola nella quale una persona si è ...E' quanto successo nella tarda mattinata di venerdì 9 giugno in un parco residenziale di, uno dei quartieri di Napoli dove ladel finto nipote continua a ripetersi con una frequenza ...A Mugnano rapinano 58enne in un centro commerciale: arrestati 2 napoletani di 25 e 24 anni e già noti alle forze dell'ordine ...L' uomo, Ciro Paglionico, di 53 anni, residente nel quartiere Forcella, e già denunciato n passato, ha contattato una donna di 77 anni, abitante in via Posillipo, tramite una donna che si è ...