Papa: notte tranquilla al Gemelli, preparativi per l'Angelus (Di sabato 10 luglio 2021) notte tranquilla per Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice prosegue il suo decorso post - operatorio come da previsioni. Ha fatto colazione e si appresta a trascorre un'altra ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021)perFrancesco al Policlinicodi Roma. Il Pontefice prosegue il suo decorso post - operatorio come da previsioni. Ha fatto colazione e si appresta a trascorre un'altra ...

Advertising

vaticannews_it : #6luglio #PapaFrancesco ha riposato bene durante la notte e stamattina ha letto alcuni quotidiani. Buoni gli esami… - Agenzia_Ansa : Prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco dopo l'intervento d ieri per una stenosi diverticolar… - AnsaRomaLazio : Papa: notte tranquilla al Gemelli, preparativi per l'Angelus. Card. Bassetti, 'rallegrati da buone notizie sulla su… - StraNotizie : Notte tranquilla per Papa Francesco al Gemelli. il Centro televisivo Vaticano al lavoro per l'Angelus di domenica - StraNotizie : Notte tranquilla per Papa Francesco al Gemelli. il Centro televisivo Vaticano al lavoro per l'Angelus di domenica -