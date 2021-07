Miracolo Draghi, licenziamenti à gogo. Primi effetti della cura di Mr. Bce e Confindustria. La Gkn chiude e manda a casa 422 lavoratori (Di sabato 10 luglio 2021) Dal primo luglio con la fine del blocco dei licenziamenti continuano a cadere teste. Il 3 luglio sono stati licenziati con una mail 152 operai dalla “Gianetti Fad Wheel”, azienda di lavorazione metalli di Ceriano Laghetto (Monza). Il 6 luglio la Fiom ha annunciato che dall’8 luglio 12 lavoratori della Shiloh di Verrès andranno a casa. E di ieri è la notizia che la Gkn chiude il proprio stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 dipendenti. Anche in questo caso la multinazionale, che produce componenti per l’automotive, ha comunicato le sue ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Dal primo luglio con la fine del blocco deicontinuano a cadere teste. Il 3 luglio sono stati licenziati con una mail 152 operai dalla “Gianetti Fad Wheel”, azienda di lavorazione metalli di Ceriano Laghetto (Monza). Il 6 luglio la Fiom ha annunciato che dall’8 luglio 12Shiloh di Verrès andranno a. E di ieri è la notizia che la Gknil proprio stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 dipendenti. Anche in questo caso la multinazionale, che produce componenti per l’automotive, ha comunicato le sue ...

