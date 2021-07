Minimum tax | non basta la parola La versione di Cazzola

(Di sabato 10 luglio 2021) L’assist era arrivato dal G7, quando in occasione di una delle recenti riunioni i leader dei sette paesi più industrializzati rilasciarono una dichiarazione comune in cui si impegnavano a promuovere una riforma delle norme internazionali allo scopo di garantire che le imprese multinazionali fossero tenute a pagare un’aliquota effettiva pari almeno al 15% sui loro profitti globali. Il gettito aggiuntivo rispetto a quello attuale sarebbe stato riscosso, almeno in parte, dai Paesi nei quali le grandi imprese realizzano il fatturato, anche se fossero prive – in quelle giurisdizioni – di stabili organizzazioni. L’iniziativa non ha perso tempo. Dal Summit del G20 in corso nell’Arsenale di ...

Si va verso l'introduzione della globalper le grandi multinazionali con un'aliquota pari ad almeno il 15 per cento , così come indicato nell'accordo OCSE, e una ripartizione degli utili ...... il mondo è pronto a far finire la corsa al ribasso della tassazione delle grandi imprese, e c'è un grande consenso su come farlo, con unaglobale almeno del 15%. Su questo, 131 nazioni, ...Le compagnie di navigazione hanno già un'aliquota media sulle imposte del 2 per cento, contro una media mondiale del 24. Ma non sono più solo compagnie marittime, bensì anche imprese di spedizioni via ...L'hanno deciso 131 Paesi, rappresentanti di più del 90% dell'economia globale. Si pensa a una minimum tax del 15%.