Milan, Alessio (ex vice Conte): “Ibra-Giroud insieme non ce li vedo” (Di sabato 10 luglio 2021) Angelo Alessio, vice allenatore di Antonio Conte ai tempi del Chelsea, ha parlato di Olivier Giroud, prossimo attaccante del Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 luglio 2021) Angeloallenatore di Antonioai tempi del Chelsea, ha parlato di Olivier, prossimo attaccante del

Advertising

Frances13758250 : RT @theMilanZone_: ?????? Il #Milan starebbe pensando a #LuisAlberto. Il diavolo sarebbe pronto a inserire Alessio #Romagnoli nella trattativ… - MatteoM39203342 : @RealMarco94 L'unico dubbio della difesa a 3 è Romagnoli a Sx riesce a coprire i buchi lasciati da Theo? Se penso a… - BasicTwuuuitter : RT @theMilanZone_: ?????? Il #Milan starebbe pensando a #LuisAlberto. Il diavolo sarebbe pronto a inserire Alessio #Romagnoli nella trattativ… - Sauro_Muma : RT @theMilanZone_: ?????? Il #Milan starebbe pensando a #LuisAlberto. Il diavolo sarebbe pronto a inserire Alessio #Romagnoli nella trattativ… - Juve_MP : Milan and Juve proposals for Lazio rebel Luis Alberto: Milan and Juventus are keeping a close eye on the growing sp… -