Mancini: 'In Nazionale non ho mai vinto... Spero di farlo da ct' (Di sabato 10 luglio 2021) Non sono agitato, magari domani lo sarò. È una partita diversa rispetto a quella inaugurale contro la Turchia ". Nell'ultima conferenza stampa prima della finalissima di Euro2020 tra Italia ed ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) Non sono agitato, magari domani lo sarò. È una partita diversa rispetto a quella inaugurale contro la Turchia ". Nell'ultima conferenza stampa prima della finalissima di Euro2020 tra Italia ed ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ??? #Mancini: 'Abbiamo preso gol subito, ma abbiamo reagito e abbiamo meritato. Siamo contenti, spero che in #Italia… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ??? #Mancini: “Siamo felici per tutti gli italiani” ??? #Bonucci e #Chiellini: “Dedicata ai… - Delena46169552 : RT @binge_ginger: Berrettini con la nazionale sul pullman perché ieri abbiamo vinto tutto comunque e ciò dimostra anche il grande gruppo ch… - AlonsoGrayfox : -