Malta, più di 120 italiani sono bloccati in quarantena sull'isola (Di sabato 10 luglio 2021) La Velletta , 10 luglio 2021 - Gli italiani bloccati in quarantena a Malta sono circa tra i 120 e i 130 , di cui solo alcuni maggiorenni. Almeno 50 sono positivi, gli altri sono in isolamento per ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) La Velletta , 10 luglio 2021 - Gliincirca tra i 120 e i 130 , di cui solo alcuni maggiorenni. Almeno 50positivi, gli altriinmento per ...

Ultime Notizie dalla rete : Malta più Malta, più di 120 italiani sono bloccati in quarantena sull'isola ... il numero più alto registrato dallo scorso marzo. Con il numero totale di casi attivi salito a 359. Di conseguenza Malta diverrà il primo Paese europeo a chiudere le frontiere alle persone non ...

Malta, aumento dei casi Covid: 130 italiani bloccati sull'isola. Dal 14 luglio chiuse le scuole di lingue ... si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per ... Bloccati a Malta anche sette ragazzi e una ragazza di Imperia che erano nel Paese per una vacanza ...

