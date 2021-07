LIVE – Ginnastica artistica, Campionati Italiani Assoluti 2021: concorso generale (DIRETTA) (Di sabato 10 luglio 2021) La DIRETTA testuale dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di Ginnastica artistica. Nell’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, il PalaVesuvio di Napoli si appresta ad accogliere i migliori atleti Italiani. Nella giornata di sabato 10 luglio andrà in scena il concorso generale. Occhi puntati in particolare su Marco Lodadio e Ludovico Edalli, ma saranno numerose le stelle del movimento italiano a scendere in pista. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Latestuale deidi. Nell’ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, il PalaVesuvio di Napoli si appresta ad accogliere i migliori atleti. Nella giornata di sabato 10 luglio andrà in scena il. Occhi puntati in particolare su Marco Lodadio e Ludovico Edalli, ma saranno numerose le stelle del movimento italiano a scendere in pista. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno ...

