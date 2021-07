L’indiscrezione | il Modena su Galuppini e Rosario per l’attacco

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 luglio 2021) Il, grande protagonista di questa prima fase del mercato, vuole continuare a rafforzarsi. Il club emiliano ha messo nel mirino due attaccanti: si tratta di Francesco, classe 1993, in forza al Renate e di Marco, classe 1994, nell’ultima stagione a Cittadella. Molto più difficile arrivata a Jacopo Murano che il Perugia per ora non ha intenzione di cedere. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.