Immissioni in ruolo docenti 2021: priorità graduatorie, accettazione o rinuncia e cancellazione, presa di servizio [SCHEDA UIL] (Di sabato 10 luglio 2021) Immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22: SCHEDA UIL contenente informazioni su: criteri generali e ordine di priorità delle assunzioni (relative particolarmente alle graduatorie dei concorsi); accettazione o rinuncia al ruolo e cancellazione dalle graduatorie; principali condizioni di incompatibilità del docente nominato in ruolo; quando è possibile il differimento della presa di servizio; assunzione in ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 luglio 2021)indel personale docente per l'anno scolastico/22:UIL contenente informazioni su: criteri generali e ordine didelle assunzioni (relative particolarmente alledei concorsi);aldalle; principali condizioni di incompatibilità del docente nominato in; quando è possibile il differimento delladi; assunzione in ...

