Giorgio Moroder, 5 cose da sapere sulla mente dietro “Un’estate italiana” (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug – Italia ’90, Europei 2021: ne è passata di acqua sotto i ponti, calcisticamente e non. Eppure, nonostante tutto, c’è una colonna sonora che accomuna le due competizioni: Un’estate italiana , forse la più bella canzone composta per una competizione calcistica, interpretata dal duo rock Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. All’epoca i due erano sulla cresta dell’onda, ma non tutti forse sanno che il compositore dietro l’ormai leggendario (e tradizionale) pezzo è Giorgio Moroder. Il titolo originale è To Be Number One, il testo era scritto da Tom Whitlock, e fu ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug – Italia ’90, Europei 2021: ne è passata di acqua sotto i ponti, calcisticae non. Eppure, nonostante tutto, c’è una colonna sonora che accomuna le due competizioni:, forse la più bella canzone composta per una competizione calcistica, interpretata dal duo rock Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. All’epoca i due eranocresta dell’onda, ma non tutti forse sanno che il compositorel’ormai leggendario (e tradizionale) pezzo è. Il titolo originale è To Be Number One, il testo era scritto da Tom Whitlock, e fu ...

Advertising

DAO_Italia : RT @IlPrimatoN: Cinque cose che (forse) non sapete su Giorgio Moroder, il compositore dietro la leggendaria 'Un'estate italiana' ?? ?Una n… - IlPrimatoN : Cinque cose che (forse) non sapete su Giorgio Moroder, il compositore dietro la leggendaria 'Un'estate italiana' ??… - FraLauricella : RT @FraLauricella: La chiamano tutti 'Notti magiche' ma in realtà si chiama 'Un' estate Italiana' di Gianna Nannini Edoardo Bennato, musich… - jojowandering : Giorgio Moroder - Chase (Casablanca Records 1978) - bfmradionyc : Giorgio Moroder - Deja Vu -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Moroder Colapesce e Dimartino in concerto a Cattolica Mentre il remix di "Musica leggerissima" porta la firma di Giorgio Moroder. Nel nostro piccolo attingiamo molto dalla musica pre - internet e pre - talent. Allora se non facevi musica a modo tuo non ...

Quando nel 1978 il Partito comunista italiano dichiarò una guerra insensata alle discoteche Dietro molte di queste canzoni c'è la mente dell'altoatesino Giorgio Moroder che, nonostante fosse tra le più geniali menti musicali dell'epoca, nel nostro Paese era praticamente uno sconosciuto. ...

Giorgio Moroder, 5 cose da sapere sulla mente dietro “Un’estate italiana” Il Primato Nazionale Addio a Claudio Zampolli Creò la Cizeta Moroder Claudio Zampolli è morto l’altra mattina a 82 anni. Alla fine degli anni ’80 divenne celebre per aver fondato l’azienda che progettò e produsse la spettacolare Cizeta Moroder con motore a sedici cilin ...

Gigantografie nella Jesi del Ct Mancio "Grazie Roberto, sei il nostro orgoglio" Il Comune le sta facendo affiggere in città assieme ad altri manifesti per ringraziare il concittadino al momento più amato d’Italia. In tanti pure davanti al maxischermo allestito al Palazzetto dello ...

Mentre il remix di "Musica leggerissima" porta la firma di. Nel nostro piccolo attingiamo molto dalla musica pre - internet e pre - talent. Allora se non facevi musica a modo tuo non ...Dietro molte di queste canzoni c'è la mente dell'altoatesinoche, nonostante fosse tra le più geniali menti musicali dell'epoca, nel nostro Paese era praticamente uno sconosciuto. ...Claudio Zampolli è morto l’altra mattina a 82 anni. Alla fine degli anni ’80 divenne celebre per aver fondato l’azienda che progettò e produsse la spettacolare Cizeta Moroder con motore a sedici cilin ...Il Comune le sta facendo affiggere in città assieme ad altri manifesti per ringraziare il concittadino al momento più amato d’Italia. In tanti pure davanti al maxischermo allestito al Palazzetto dello ...