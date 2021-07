Forte scossa di terremoto in Indonesia | magnitudo 6 1

Leggi su ck12

(Di sabato 10 luglio 2021)didi6.1 in. Al momento non vi sono segnalazioni di danni materiali né di feriti (Getty Images)Unadidi6.1 è stata registrata alle 9.43 ora locale (le 2.43 in Italia) al largo delle coste dell’. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 70 km di profondità ed epicentro nel nord del mare delle Molucche. Al momento non si hanno segnalazioni di danni ...