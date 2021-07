Fenomeno Berrettini, tutte le curiosità da sapere (Di sabato 10 luglio 2021) "Era troppo perfino per un sogno", ha detto. Eppure Matteo Berrettini non l'ha sognato. L'ha fatto davvero. E' diventato il primo italiano in finale a Wimbledon nella storia del torneo, e solo il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) "Era troppo perfino per un sogno", ha detto. Eppure Matteonon l'ha sognato. L'ha fatto davvero. E' diventato il primo italiano in finale a Wimbledon nella storia del torneo, e solo il ...

