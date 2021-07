Euro 2020, Roberto Mancini come Braveheart per gli Scozzesi: “La nostra speranza” (Di sabato 10 luglio 2021) La Scozia ci crede e punta tutto sull’Italia. Fa effetto vedere Roberto Mancini nelle vesti di Braveheart, sostituito a Mel Gibbson, sulla copertina del quotidiano The National di oggi, 10 luglio. “Salvaci Roberto, sei la speranza finale“, hanno scritto gli Scozzesi, dichiarando quindi il totale sostegno agli Azzurri per la finale di Wembley di Euro 2020 contro l’Inghilterra di Southgate, che si giocherà domani sera. La rivalità storica tra Scozia e Inghilterra si traduce in un popolo che parla in inglese, ma che tifa Italia e lo fa in maniera plateale. I ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 luglio 2021) La Scozia ci crede e punta tutto sull’Italia. Fa effetto vederenelle vesti di, sostituito a Mel Gibbson, sulla copertina del quotidiano The National di oggi, 10 luglio. “Salvaci, sei lafinale“, hanno scritto gli, dichiarando quindi il totale sostegno agli Azzurri per la finale di Wembley dicontro l’Inghilterra di Southgate, che si giocherà domani sera. La rivalità storica tra Scozia e Inghilterra si traduce in un popolo che parla in inglese, ma che tifa Italia e lo fa in maniera plateale. I ...

