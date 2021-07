Domenica la finale di Wimbledon: Matteo sogna il 1° Slam, Nole vuole il 20° (Di sabato 10 luglio 2021) La storia del tennis passa da Wimbledon, ancora una volta. La sfida di Domenica sarà speciale sia per Matteo Berrettini, alla sua prima finale Slam in carriera, che per Novak Djokovic, alla trentesima ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) La storia del tennis passa da, ancora una volta. La sfida disarà speciale sia perBerrettini, alla sua primain carriera, che per Novak Djokovic, alla trentesima ...

