Covid oggi Gb, 32mila contagi in un giorno (Di sabato 10 luglio 2021) In Gran Bretagna si sono registrati altri 32.367 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Il numero è inferiore a quello di ieri che era di 35.707 casi. Sono invece stati 34 i decessi, mentre ieri se ne erano registrati 29. Nell’ultima settimana il numero dei casi di Covid è aumentato del 30%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) In Gran Bretagna si sono registrati altri 32.367 nuovi casi dinelle ultime 24 ore. Il numero è inferiore a quello di ieri che era di 35.707 casi. Sono invece stati 34 i decessi, mentre ieri se ne erano registrati 29. Nell’ultima settimana il numero dei casi diè aumentato del 30%. L'articolo proviene da Italia Sera.

