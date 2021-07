Cina, intelligenza artificiale: una startup italiana vince il congresso mondiale a Shangai (Di sabato 10 luglio 2021) ASC27 è la startup italiana vincitrice della sezione europea del congresso mondiale sull’IA di Shangai (WAIC) e si è posizionata tra le prime 10 al mondo nella sezione Best Practice Applied Algoritms, grazie ad una intelligenza artificiale capace di aiutare i giornalisti a migliorare i propri articoli e raggiungere un maggior numero di lettori. La startup romana ha infatti messo a punto un sistema di deep learning che impara dai lettori gli elementi di successo di una storia capace di diventare virale. Il sistema, già acquistato all’estero da un importante ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) ASC27 è lavincitrice della sezione europea delsull’IA di(WAIC) e si è posizionata tra le prime 10 al mondo nella sezione Best Practice Applied Algoritms, grazie ad unacapace di aiutare i giornalisti a migliorare i propri articoli e raggiungere un maggior numero di lettori. Laromana ha infatti messo a punto un sistema di deep learning che impara dai lettori gli elementi di successo di una storia capace di diventare virale. Il sistema, già acquistato all’estero da un importante ...

Advertising

PastoreCosimo : RT @SoldiTV: Alcune delle più importanti scoperte degli ultimi anni arrivano dalla Cina che punta su settori particolarmente promettenti c… - SoldiTV : Alcune delle più importanti scoperte degli ultimi anni arrivano dalla Cina che punta su settori particolarmente pr… - FuocoCinaIT : La Cina è al primo posto al mondo per numero di brevetti legati al campo dell'intelligenza artificiale (AI), come r… - XinhuaItalia : La Cina è al primo posto al mondo per numero di brevetti legati al campo dell'intelligenza artificiale (AI). Lo ha… - talismanogiada : Politica estera , asse Grillo - Renzi : Il diplomatico cinese ha detto che le due parti Cina-Arabia Saudita devono… -