Azzerata la riforma Bonafede. Sulla prescrizione non si arretra. Parla l’ex sottosegretario alla Giustizia, Ferraresi: “Con questa legge molti processi finiranno al macero” (Di sabato 10 luglio 2021) “La riforma per la quale avevamo combattuto (la Bonafede, ndr) è stata completamente superata”. A Parlare senza peli Sulla lingua è il deputato di M5S e componente della Commissione Giustizia, Vittorio Ferraresi, tutt’altro che soddisfatto dall’accordo per la riforma del processo penale. Secondo il centrodestra, la riforma approvata in Cdm smonta quella di Bonafede. Di parere opposto M5S che, con una nota, difende i risultati ottenuti. Qual è la verità? “Da rappresentante del ministero che ha fatto quella riforma (la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 luglio 2021) “Laper la quale avevamo combattuto (la, ndr) è stata completamente superata”. Are senza pelilingua è il deputato di M5S e componente della Commissione, Vittorio, tutt’altro che soddisfatto dall’accordo per ladel processo penale. Secondo il centrodestra, laapprovata in Cdm smonta quella di. Di parere opposto M5S che, con una nota, difende i risultati ottenuti. Qual è la verità? “Da rappresentante del ministero che ha fatto quella(la ...

