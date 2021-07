Altri 1400 nuovi contagi di Covid e 12 decessi ma si teme la variante delta (Di sabato 10 luglio 2021) Dati ancora buoni ma si teme che la variante delta possa sfondare anche qui. In Italia ci sono 1.400 nuovi casi di coronavirus a fronte di 208.419 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'... Leggi su globalist (Di sabato 10 luglio 2021) Dati ancora buoni ma siche lapossa sfondare anche qui. In Italia ci sono 1.400casi di coronavirus a fronte di 208.419 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'...

